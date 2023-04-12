Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
На карту поставлено много – директор ЦРУ о контрнаступлении ВСУ
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что прогресс Украины при контрнаступлении может сформировать будущие перспективы для дипломатии.
Бернс заявил, что сейчас Путин несерьезно относится к переговорам, а контрнаступление очень важно и на карту поставлено очень много.
Бернс подчеркнул, что президент РФ ошибся в отношении руководства Украины и партнеров, начав войну.
– Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор, – заявил Бернс.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль недавно предположил, что украинское контрнаступление может начаться летом этого года.
Источник: CNN
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