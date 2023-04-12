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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

На карту поставлено много – директор ЦРУ о контрнаступлении ВСУ

Директор ЦРУ
Фото: Getty Images

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что прогресс Украины при контрнаступлении может сформировать будущие перспективы для дипломатии.

Бернс заявил, что сейчас Путин несерьезно относится к переговорам, а контрнаступление очень важно и на карту поставлено очень много.

Бернс подчеркнул, что президент РФ ошибся в отношении руководства Украины и партнеров, начав войну.

– Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор, – заявил Бернс.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль недавно предположил, что украинское контрнаступление может начаться летом этого года.

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Источник: CNN
Война в Украине, Уильям Бернс, ЦРУ
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