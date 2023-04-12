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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

На карту поставлено багато – директор ЦРУ про контрнаступ ЗСУ

Директор ЦРУ
Фото: Getty Images

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що прогрес України під час контрнаступу може сформувати майбутні перспективи для дипломатії.

Бернс заявив, що наразі Путін несерйозно ставиться до переговорів, а контрнаступ дуже важливий та на карту поставлено дуже багато.

Бернс підкреслив, що президент РФ помилився щодо керівництва України і партнерів, почавши війну.

– Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях про Україну до війни. Справжні країни дають відсіч, — заявив Бернс.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно припустив, що український контрнаступ може розпочатись влітку поточного року.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Вільям Бернс, ЦРУ
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