Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
На карту поставлено багато – директор ЦРУ про контрнаступ ЗСУ
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що прогрес України під час контрнаступу може сформувати майбутні перспективи для дипломатії.
Бернс заявив, що наразі Путін несерйозно ставиться до переговорів, а контрнаступ дуже важливий та на карту поставлено дуже багато.
Бернс підкреслив, що президент РФ помилився щодо керівництва України і партнерів, почавши війну.
– Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях про Україну до війни. Справжні країни дають відсіч, — заявив Бернс.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно припустив, що український контрнаступ може розпочатись влітку поточного року.
Джерело: CNN
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