Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що прогрес України під час контрнаступу може сформувати майбутні перспективи для дипломатії.

Бернс заявив, що наразі Путін несерйозно ставиться до переговорів, а контрнаступ дуже важливий та на карту поставлено дуже багато.

Бернс підкреслив, що президент РФ помилився щодо керівництва України і партнерів, почавши війну.

– Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях про Україну до війни. Справжні країни дають відсіч, — заявив Бернс.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно припустив, що український контрнаступ може розпочатись влітку поточного року.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.