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”Утечка” секретных данных Пентагона. Сербия согласилась предоставить Украине оружие — СМИ

“Утечка” секретных данных Пентагона. Сербия согласилась предоставить Украине оружие — СМИ
Фото: Генштаб ВСУ

Сербия, единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против России за ее вторжение в Украину, согласилась поставить оружие Киеву или уже отправила его.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые оказались в сети.

Отмечено, что в документе под названием “Европа|Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт” в виде диаграммы перечислены позиции 38 европейских правительств в ответ на просьбу Украины о предоставлении военной помощи.

Диаграмма показала, что Сербия отказалась проводить обучение украинских защитников, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. В документе также говорится о том, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.

Документ имеет гриф Секретно и NOFORN, что запрещает его передачу иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов.

В Reuters указывают, что не смогли самостоятельно проверить подлинность документа. Офис президента Сербии Александра Вучича, украинское посольство в Сербии и Пентагон не ответили на запросы о комментарии.

Правительство сербского президента заявляло о нейтралитете в войне РФ против Украины, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.

— Если этот документ точный, он либо демонстрирует двуличность Вучича по отношению к России, либо он находится под огромным давлением со стороны Вашингтона, чтобы поставить оружие в Украину, — считает эксперт по вопросам Восточной Европы Джеймстаунского фонда, института внешней политики Януш Бугайский.

Ранее президент Сербии Александар Вучич пообещал, что сербы, завербованные российской частной военной кампанией (ЧВК) Вагнера, будут привлечены к ответственности, когда вернутся на родину.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Сербия, Україна
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