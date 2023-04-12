“Витік” секретних даних Пентагону. Сербія погодилася надати Україні зброю – ЗМІ

Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, погодилася поставити зброю Києву або вже відправила її.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на секретні документи Пентагону, які опинились у мережі.

Зазначено, що у документі під назвою “Європа|Відповідь на триваючий російсько-український конфлікт” у вигляді діаграми перераховані позиції 38 європейських урядів у відповідь на прохання України про надання військової допомоги.

Діаграма показала, що Сербія відмовилася проводити навчання українських захисників, але зобов’язалася відправити летальну допомогу або вже надала її. У документі також йдеться про те, що у Сербії є політична воля і військова спроможність надати зброю Україні в майбутньому.

Документ має гриф Таємно і NOFORN, що забороняє його передання іноземним спецслужбам і військовим. Він датований 2 березня і скріплений печаткою канцелярії Об’єднаного комітету начальників штабів.

У Reuters вказують, що не змогли самостійно перевірити справжність документа. Офіс президента Сербії Александра Вучича, українське посольство в Сербії та Пентагон не відповіли на запити про коментар.

Уряд сербського президента заявляв про нейтралітет у війні РФ проти України попри глибокі історичні, економічні та культурні зв’язки країни з Росією.

– Якщо цей документ точний, він або демонструє дволикість Вучича по відношенню до Росії, або він перебуває під величезним тиском з боку Вашингтона, щоб поставити зброю в Україну, – вважає експерт з питань Східної Європи Джеймстаунського фонду, інституту зовнішньої політики Януш Бугайський.

Раніше президент Сербії Александар Вучич пообіцяв, що серби, завербовані російською приватною військовою кампанією (ПВК) Вагнера, будуть притягнуті до відповідальності, коли повернуться на батьківщину.

Джерело : Reuters

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