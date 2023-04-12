Закликав до поділу України: СБУ затримала прихильника Медведчука

СБУ затримала пропагандиста за заклики до “поділу” України. Він ще до початку війни входив до політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука.

Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що фігурант займався “розкруткою” медійного образу поплічника Кремля як “миротворця”, якого “чують” у Москві.

Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року колаборант добровільно почав працювати на російське інформагентство News-front, зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

– Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну ситуацію в Україні, – написав він.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому було виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада).

Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.