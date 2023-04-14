Ложь и грязная клевета: Эпифаний о контроле власти над ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний обратился к нашему народу в Великий четверг и отметил, что сейчас происходит освобождение украинского православия от ярма “русского мира”.

– Сегодня Великий четверг, который в народе называют чистым. Историческое значение нынешних событий для освобождения украинского православия от ярма “русского мира” побуждает меня именно сегодня обратиться ко всем вам. Благодаря поддержке подавляющего большинства украинского общества и решительным шагам нашего государства, такое освобождение успешно продолжается. Именно поэтому противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому, — подчеркнул он.

Он добавил, что одним из таких средств является упорная попытка представить ПЦУ заложницей или участницей партийной борьбы.

— Мне известно, что пользуясь обычными в демократическом обществе процессами политической конкуренции наши противники предпринимают безумные усилия, чтобы подорвать доверие и сотрудничество, в частности между нами и государством, направленные на противодействие агрессии “русского мира”. Разными каналами распространяют вполне лживую информацию о том, что руководство Православной церкви Украины и лично Предстоятель якобы кем-то контролируются и устремляются в действиях. Такие утверждения – откровенная ложь и грязная клевета, — заметил он.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что “ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.