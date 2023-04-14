Ложь и грязная клевета: Эпифаний о контроле власти над ПЦУ
Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний обратился к нашему народу в Великий четверг и отметил, что сейчас происходит освобождение украинского православия от ярма “русского мира”.
– Сегодня Великий четверг, который в народе называют чистым. Историческое значение нынешних событий для освобождения украинского православия от ярма “русского мира” побуждает меня именно сегодня обратиться ко всем вам. Благодаря поддержке подавляющего большинства украинского общества и решительным шагам нашего государства, такое освобождение успешно продолжается. Именно поэтому противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому, — подчеркнул он.
Он добавил, что одним из таких средств является упорная попытка представить ПЦУ заложницей или участницей партийной борьбы.
— Мне известно, что пользуясь обычными в демократическом обществе процессами политической конкуренции наши противники предпринимают безумные усилия, чтобы подорвать доверие и сотрудничество, в частности между нами и государством, направленные на противодействие агрессии “русского мира”. Разными каналами распространяют вполне лживую информацию о том, что руководство Православной церкви Украины и лично Предстоятель якобы кем-то контролируются и устремляются в действиях. Такие утверждения – откровенная ложь и грязная клевета, — заметил он.
Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что “ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви”.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина