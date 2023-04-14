Брехня та брудний наклеп: Епіфаній про контроль влади над ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся до нашого народу у Великий четвер та зазначив, що наразі відбувається звільнення українського православ’я від ярма “русского міра”.

– Сьогодні Великий четвер, який в народі називають чистим. Історичне значення нинішніх подій для звільнення українського православ’я від ярма “русского міра” спонукає мене саме сьогодні звернутися до всіх вас. Завдяки підтримці переважної більшості українського суспільства та рішучим крокам нашої держави таке звільнення успішно триває. Саме тому супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому, – наголосив він.

Епіфаній підкреслив, що одним з таких засобів є наполегливе намагання представити ПЦУ заручницею або учасницею партійної боротьби.

– Мені відомо, що користуючись звичайними в демократичному суспільстві процесами політичної конкуренції наші супротивники вживають шалених зусиль, щоби підірвати довіру і співпрацю, зокрема, між нами і державою, спрямовані на протидію агресії “русского міра”. Різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що керівництво Православної церкви України і особисто Предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях. Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп, – зауважив він.

Він підкреслив, що “жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви”.

Фото: ПЦУ

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