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Факты / Україна / Общество

Известно, сколько церквей перешли под юрисдикцию ПЦУ из УПЦ МП с начала 2023 года

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
дерев'яна церква в Україні
Фото: Unsplash

С начала 2023 года к Православной церкви Украины присоединились 63 религиозные организации, которые ранее принадлежали к УПЦ МП. Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения и до конца 2022 года в ПЦУ перешло 214 религиозных общин.

Почти треть церквей, перешедших в ПЦУ, расположены на Киевщине (20). Среди лидеров также Винницкая и Хмельницкая области, где по десять религиозных учреждений перешли в Православную церковь Украины.

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Ресурс отмечает, что некоторые церкви игнорируют законодательную норму и не отражают связи с Россией в своем названии. Во исполнение требований закона Минюст начал информировать об этом, отмечая в названии учреждения в Едином государственном реестре “Не указано о принадлежности к Русской православной церкви”.

скільки церков УПЦ МП в Україні

Фото: Опендатабот

Сообщается, что три религиозных учреждения в Черниговской области, пытаясь скрыть свои связи с РФ, вопреки требованиям закона самовольно исправили название от Минюста на прежнее.

Всего сейчас в Украине насчитывается 8 505 церквей, подчиненных УПЦ МП. Лидерами среди регионов по количеству таких религиозных учреждений остаются Донецкая (683 церкви), Хмельницкая (613), Винницкая (563), Днепропетровская (527) и Закарпатская (492) области.

10 апреля стало известно о переходе двух храмов УПЦ МП в ПЦУ в Нетешине Хмельницкой области. Накануне в городе сотни жителей собрались на площади, чтобы проголосовать за переход собора Иконы Божией Матери Неопалимая купина и церкви Святой Параскевы в юрисдикцию ПЦУ.

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Источник: Опендатабот

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