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Україна
Валентина Чорна, редактор ленты

Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины

снаряди, боєприпаси для ЗСУ

В четверг, 13 апреля, Совет Европейского Союза согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины.

Это позволит возмещать государствам-членам ЕС боеприпасы, предоставленные Украине из своих запасов или за счет изменения приоритетов действующих заказов с 9 февраля по 31 мая 2023 года, сообщается на сайте Совета ЕС.

— Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов на сумму €1 млрд для ВСУ. Нет лучшей демонстрации единства и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора, — прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Принятое решение имплементирует первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

Таким образом общая помощь Украине, которую предоставили через Европейский фонд мира, выросла до €4,6 млрд.

Напомним, 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов за год.

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Ханно Певкур

Фото: Укроборонпром

Європейський Союз, Война в Украине, Жозеп Боррель
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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