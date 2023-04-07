В Эстонии не исключают закупку боеприпасов для Украины за пределами ЕС

Апрель, 07 в 9:03

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что нельзя исключать покупку артиллерийских снарядов для Украины вне европейской экономической зоны.

Об этом пишет Postimees.

Отмечается, что на фоне полномасштабного вторжения РФ одна из предложенных Эстонией инициатив была в том, чтобы оживить оборонную промышленность Европейского Союза.

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— Европейской комиссии следует обсудить со всеми производителями возможности стран блока и их предприятий. Первоначальной целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют изготовить снаряды, то нам не следует исключать также закупку за пределами Европы, — сказал Певкур.

Ранее издание Politico сообщило, что послы ЕС не пришли к согласию относительно изготовления боеприпасов.

Через две недели после того, как Евросоюз объявил о соглашении о поставках Украине большого количества боеприпасов, блоку пришлось столкнуться с юридической загвоздкой в вопросе, кто получит деньги.