Рада ЄС погодила виділення €1 млрд на боєприпаси для України
У четвер, 13 квітня, Рада Європейського Союзу погодила виділення €1 млрд у межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України.
– Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, про підтримку негайного постачання артилерійських боєприпасів на суму €1 млрд для ЗСУ. Немає кращої демонстрації єдності та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора, – прокоментував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Ухвалене рішення реалізує першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.
Таким чином загальна допомога Україні, яку надали через Європейський фонд миру, зросла до €4,6 млрд.
Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.
Фото: Укроборонпром
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