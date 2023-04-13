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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Рада ЄС погодила виділення €1 млрд на боєприпаси для України

снаряди, боєприпаси для ЗСУ

У четвер, 13 квітня, Рада Європейського Союзу погодила виділення €1 млрд у межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України.

Це дозволить відшкодовувати державам-членам ЄС боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або за рахунок зміни пріоритетів чинних замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року, повідомляється на сайті Ради ЄС.

– Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, про підтримку негайного постачання артилерійських боєприпасів на суму €1 млрд для ЗСУ. Немає кращої демонстрації єдності та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора, – прокоментував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Ухвалене рішення реалізує першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

Таким чином загальна допомога Україні, яку надали через Європейський фонд миру, зросла до €4,6 млрд.

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

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Фото: Укроборонпром

Європейський Союз, Війна в Україні, Жозеп Боррель
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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