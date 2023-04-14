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Татьяна Забожко, редактор ленты

Армия РФ не способна на несколько наступлений одновременно – ISW

Знищена техніки Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) согласны с оценкой Генштаба ВСУ о несостоятельности армии РФ к наступлениям сразу по нескольким направлениям фронта.

Так американские эксперты прокомментировали вчерашнее заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, бригадного генерала Алексея Громова об ощутимых потерях россиян в боях в районе Бахмута.

Как отметил накануне Алексей Громов, начиная с 30 марта, в боях за город было ликвидировано и ранено почти 4 500 вагнеровцев и военнослужащих регулярных сил РФ.

После этого российское командование для усиления наступательных действий вокруг Бахмута перебросило туда неопределенное количество сил из района Авдеевки.

Карта бойових дій довкола Донецька 13 квітня 2023

Итак, заключают аналитики, заявление Алексея Громова подтверждает давнюю оценку ISW о том, что российская армия при нынешних обстоятельствах не способна к широкомасштабным наступательным кампаниям одновременно на нескольких направлениях.

Отметим, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили 49 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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