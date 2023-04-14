Аналитики Института изучения войны (ISW) согласны с оценкой Генштаба ВСУ о несостоятельности армии РФ к наступлениям сразу по нескольким направлениям фронта.

Так американские эксперты прокомментировали вчерашнее заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, бригадного генерала Алексея Громова об ощутимых потерях россиян в боях в районе Бахмута.

Как отметил накануне Алексей Громов, начиная с 30 марта, в боях за город было ликвидировано и ранено почти 4 500 вагнеровцев и военнослужащих регулярных сил РФ.

После этого российское командование для усиления наступательных действий вокруг Бахмута перебросило туда неопределенное количество сил из района Авдеевки.

Итак, заключают аналитики, заявление Алексея Громова подтверждает давнюю оценку ISW о том, что российская армия при нынешних обстоятельствах не способна к широкомасштабным наступательным кампаниям одновременно на нескольких направлениях.

Отметим, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили 49 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : ISW

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