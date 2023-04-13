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Бедрак Виктория, редактор ленты

За две недели российская армия потеряла в районе Бахмута 4500 оккупантов — Генштаб

За две недели российская армия потеряла в районе Бахмута 4500 оккупантов — Генштаб
Фото: Getty Images

В районе Бахмута за две недели Россия потеряла убитыми и ранеными почти 4 500 наемников ЧВК Вагнера и военнослужащих регулярных сил.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, Бахмутское направление остается самым тяжелым. Россияне продолжают наступательные действия в центральной части города Бахмут, а также по направлению на н.п. Богдановка и Иванковское с целью окружить город с севера и юга.

Также с целью усиления наступательного потенциала в район Бахмута с авдеевского направления перемещена часть сил и средств оккупантов.

— Ежедневно в районе Бахмута враг осуществляет от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий. Противник осуществляет более 500 обстрелов с использованием всего спектра имеющегося вооружения, — сказал Громов.

Он отметил, что военно-политическое руководство РФ не учитывает значительные потери.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже ориентировочно 180 590 оккупантов.

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Источник: брифинг в Military Media Center

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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