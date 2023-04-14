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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Армія РФ не здатна на кілька наступів одночасно – ISW

Знищена техніки Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) згодні з оцінкою Генштабу ЗСУ про неспроможність армії РФ до наступів одразу на кількох напрямках фронту.

Так американські експерти прокоментували вчорашню заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, бригадного генерала Олексія Громова про відчутні втрати росіян у боях у районі Бахмута.

Як наголосив напередодні Олексій Громов, починаючи з 30 березня, у боях за місто було ліквідовано та поранено майже 4 500 вагнерівців та військовослужбовців регулярних сил РФ.

Після цього російське командування для посилення наступальних дій навколо Бахмута перекинуло туди невизначену кількість сил із району Авдіївки.

Карта бойових дій довкола Донецька 13 квітня 2023

Фото: ISW

Тож, підсумовують аналітики, заява Олексія Громова підтверджує давню оцінку ISW про те, що російська армія за теперішніх обставин не здатна до широкомасштабних наступальних кампаній одночасно на кількох напрямках.

Зауважимо, що протягом минулої доби українські захисники відбили 49 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найбільш запеклі бої наразі точаться за Бахмут та Мар’їнку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW
Авдіївка, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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