Армія РФ не здатна на кілька наступів одночасно – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) згодні з оцінкою Генштабу ЗСУ про неспроможність армії РФ до наступів одразу на кількох напрямках фронту.

Так американські експерти прокоментували вчорашню заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, бригадного генерала Олексія Громова про відчутні втрати росіян у боях у районі Бахмута.

Як наголосив напередодні Олексій Громов, починаючи з 30 березня, у боях за місто було ліквідовано та поранено майже 4 500 вагнерівців та військовослужбовців регулярних сил РФ.

Після цього російське командування для посилення наступальних дій навколо Бахмута перекинуло туди невизначену кількість сил із району Авдіївки.

Тож, підсумовують аналітики, заява Олексія Громова підтверджує давню оцінку ISW про те, що російська армія за теперішніх обставин не здатна до широкомасштабних наступальних кампаній одночасно на кількох напрямках.

Зауважимо, що протягом минулої доби українські захисники відбили 49 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найбільш запеклі бої наразі точаться за Бахмут та Мар’їнку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : ISW

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