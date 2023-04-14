Російська авіація вдарила по підприємству у прикордонній частині Чернігівської області.

Про це повідомляє Оперативне командування Північ.

Зазначається, що близько 16:00 ворог завдав удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству у Семенівському районі. Внаслідок удару є пошкодження будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений.

На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що 14 квітня російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області з винищувачів Су-35.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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