Росія авіабомбами обстріляла підприємство на Чернігівщині: є поранений
Російська авіація вдарила по підприємству у прикордонній частині Чернігівської області.
Про це повідомляє Оперативне командування Північ.
Зазначається, що близько 16:00 ворог завдав удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству у Семенівському районі. Внаслідок удару є пошкодження будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений.
На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що 14 квітня російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області з винищувачів Су-35.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко