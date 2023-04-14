РФ обстреляла Запорожскую область из Су-35. В Орехове повредило дома и школу
Российская армия ударила по Орехову Запорожской области из истребителей Су-35. Взрывной волной повредило частные дома и здание детской спортивной школы.
Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
– Запорожская область. Самолеты Су-35 россиян нанесли авиационные удары по населенному пункту Орехов. Повреждены частные дома и здание ДЮСШ, — написал он.
Напомним, утром 14 апреля вблизи железнодорожного депо в пока что захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел настолько мощный взрыв , что его слышали не только жители города, но и окрестных сел.
Известно, что взрыв произошел именно в том месте, где враг концентрирует свою технику, боеприпасы и разместил ремонтную базу.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина