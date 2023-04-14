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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Требовал 1 млн грн с бойца за “долг” матери: СБУ задержала мошенника в Виннице

Требовал 1 млн грн с бойца за “долг” матери: СБУ задержала мошенника в Виннице
Фото: СБУ

СБУ ликвидировала две схемы выманивания денег из военнослужащих ВСУ и их семей.

Так, в Киевской области задержан житель Бориспольского района, который выманивал деньги у родственников пропавшего без вести украинского защитника.

Установлено, что жертвой мошенника стал брат его односельчанина, младшего сержанта механизированного взвода ВСУ. Этот военный не выходил на связь после вражеского артобстрела украинских позиций под Бахмутом.

По данным следствия, злоумышленник сообщил родственнику военного, что пропавший якобы находится в госпитале в Беларуси и нуждается в сложной операции.

Требовал 1 млн грн с бойца за “долг” матери: СБУ задержала мошенника в Виннице
Требовал 1 млн грн с бойца за “долг” матери: СБУ задержала мошенника в Виннице
Требовал 1 млн грн с бойца за “долг” матери: СБУ задержала мошенника в Виннице
Требовал 1 млн грн с бойца за “долг” матери: СБУ задержала мошенника в Виннице

Ради спасения защитника мошенник предложил перевести $2 тыс. на собственные банковские карты.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали три факта получения денег и задержали его.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта были обнаружены 3 мобильных телефона и SIM-карта, с которой злоумышленник звонил потерпевшему, 3 банковские карты, на которые тот получал деньги, 90 патронов разного калибра и боевую гранату.

В настоящее время злоумышленнику доложено о подозрении по двум статьям УК Украины ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Кроме того, в Виннице задержан руководитель одной из местных коллекторских компаний.

Он требовал от демобилизованного раненого военнослужащего ВСУ уплатить 1 млн грн якобы просроченного долга его матери. В случае неуплаты угрожал физической расправой.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при получении им первой части денег в размере 200 тыс. грн.

На данный момент фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины (Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, Мошенники
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