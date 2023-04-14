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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вимагав 1 млн грн з бійця за “борг” матері: СБУ затримала шахрая у Вінниці

Вимагав 1 млн грн з бійця за “борг” матері: СБУ затримала шахрая у Вінниці
Фото: СБУ

СБУ ліквідувала ще дві схеми виманювання грошей із військовослужбовців ЗСУ та їхніх сімей.

Так, у Київській області затримано жителя Бориспільського району, який виманював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника.

Встановлено, що жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Цей військовий не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом.

За даними слідства, зловмисник повідомив родичу військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі у Білорусі та потребує складної операції.

Вимагав 1 млн грн з бійця за “борг” матері: СБУ затримала шахрая у Вінниці
Вимагав 1 млн грн з бійця за “борг” матері: СБУ затримала шахрая у Вінниці
Вимагав 1 млн грн з бійця за “борг” матері: СБУ затримала шахрая у Вінниці
Вимагав 1 млн грн з бійця за “борг” матері: СБУ затримала шахрая у Вінниці

Задля “порятунку” захисника шахрай запропонував переказати $2 тис. на власні банківські картки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували три факти отримання грошей і затримали його.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта було виявлено 3 мобільні телефони та SIM-картку, з якої зловмисник телефонував потерпілому, 3 банківські картки, на які отримував гроші, 90 набоїв різного калібру та бойову гранату.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями КК України ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Крім того, у Вінниці затримано керівника однієї з місцевих колекторських компаній.

Він вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері. У разі несплати погрожував фізичною розправою.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним першої частини грошей у розмірі 200 тис. грн.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ, Шахраї
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