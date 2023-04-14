Силы обороны Украины удерживают западные районы Бахмута Донецкой области.

Согласно данным разведки Минобороны Великобритании, последние двое суток Вооруженные силы Украины находятся под особо интенсивным огнем вражеской артиллерии.

Оккупанты возобновили свое наступление на город, отмечают в оборонном ведомстве, после того, как Минобороны РФ и силам частной военной группы Вагнера удалось улучшить сотрудничество.

Штурмовые группы вагнеровцев сейчас продолжают наступление через центр города, в то время как часть их группы на северном и южном флангах заменили российские десантники.

То, что оккупанты сконцентрировали в Бахмуте свои наиболее профессиональные подразделения, накануне отмечала и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российское командование направило в город вагнеровцев, спецназовцев и десантно-штурмовые отряды, однако им все равно не удается взять Бахмут под полный контроль, потому что ВСУ прилагают значительные усилия для обороны рубежей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Ministry of Defence

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