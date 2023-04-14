ВСУ удерживают западные районы Бахмута – разведка Британии
Силы обороны Украины удерживают западные районы Бахмута Донецкой области.
Согласно данным разведки Минобороны Великобритании, последние двое суток Вооруженные силы Украины находятся под особо интенсивным огнем вражеской артиллерии.
Оккупанты возобновили свое наступление на город, отмечают в оборонном ведомстве, после того, как Минобороны РФ и силам частной военной группы Вагнера удалось улучшить сотрудничество.
Штурмовые группы вагнеровцев сейчас продолжают наступление через центр города, в то время как часть их группы на северном и южном флангах заменили российские десантники.
То, что оккупанты сконцентрировали в Бахмуте свои наиболее профессиональные подразделения, накануне отмечала и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, российское командование направило в город вагнеровцев, спецназовцев и десантно-штурмовые отряды, однако им все равно не удается взять Бахмут под полный контроль, потому что ВСУ прилагают значительные усилия для обороны рубежей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина