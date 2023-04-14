ЗСУ утримують західні райони Бахмута – розвідка Британії

Сили оборони України утримують західні райони Бахмута Донецької області.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, останні дві доби Збройні сили України перебувають під особливо інтенсивним вогнем ворожої артилерії.

Окупанти відновили свій наступ на місто, зауважують в оборонному відомстві, після того, як Міноборони РФ та силам приватної військової групи Вагнера вдалося покращити співпрацю.

Штурмові групи вагнерівців зараз продовжують наступ через центр міста, тоді як частину їхньої групи на північному та південному флангах замінили російські десантники.

Те, що окупанти сконцентрували в Бахмуті свої найбільш професійні підрозділи, напередодні наголошувала й заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, російське командування спрямувало до міста вагнерівців, спецпризначенців і десантно-штурмові загони, однак їм все одно не вдається взяти Бахмут під повний контроль, тому що ЗСУ докладають значних зусиль для оборони рубежів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.