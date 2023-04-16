Около десяти взрывов среди ночи: зафиксированы обстрелы в районе Снигиревки
Ночью 16 апреля были зафиксированы обстрелы в районе Снигиревки Николаевской области.
По словам главы городской военной администрации Ивана Кухты, всего было слышно около десяти взрывов.
– Пока выясняем подробности. Официальная информация будет позже, – заметил Иван Кухта.
По предварительной информации, вражеская атака обошлась без пострадавших.
Фото: Иван Кухта
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко