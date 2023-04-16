Война в Украине

16 апреля, 0:31

На Херсонщине парень выстрелил из найденного гранатомета и получил травмы

В Херсонской области местный житель получил ранения из-за игры с найденным гранатометом. 18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, происшествие произошло в Петропавловке Новоалександровской общины.

В военной администрации отметили, что он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия.

В результате местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

В ОВА призывают жителей не трогать оружие, взрывчатку, патроны, а известить военных, правоохранителей или спасателей, чтобы не подвергать гражданских людей лишней опасности.