Война в Украине

Пасха и обстрел Россией городов Украины: 417-й день войны (онлайн)
На Херсонщине парень выстрелил из найденного гранатомета и получил травмы
В Херсонской области местный житель получил ранения из-за игры с найденным гранатометом. 18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, происшествие произошло в Петропавловке Новоалександровской общины.
В военной администрации отметили, что он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия.
В результате местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.
В ОВА призывают жителей не трогать оружие, взрывчатку, патроны, а известить военных, правоохранителей или спасателей, чтобы не подвергать гражданских людей лишней опасности.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко