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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Близько десяти вибухів серед ночі: зафіксовано обстріли в районі Снігурівки

Снігурівський район

Уночі 16 квітня було зафіксовано обстріли в районі Снігурівки Миколаївської області.

За словами очільника міської військової адміністрації Івана Кухти, загалом було чутно близько десяти вибухів.

– Поки з’ясовуємо подробиці. Офіційна інформація буде пізніше, – зауважив Іван Кухта.

За попередньою інформацією, ворожа атака минулася без постраждалих.

Фото: Іван Кухта

Війна в Україні, Миколаївська область, Російська агресія, РФ
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