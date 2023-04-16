Близько десяти вибухів серед ночі: зафіксовано обстріли в районі Снігурівки
Уночі 16 квітня було зафіксовано обстріли в районі Снігурівки Миколаївської області.
За словами очільника міської військової адміністрації Івана Кухти, загалом було чутно близько десяти вибухів.
– Поки з’ясовуємо подробиці. Офіційна інформація буде пізніше, – зауважив Іван Кухта.
За попередньою інформацією, ворожа атака минулася без постраждалих.
Фото: Іван Кухта
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко