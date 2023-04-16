РФ на Пасху обстреляла церковь в Камышевахе и зеленую зону в Запорожье
16 апреля российские войска массированно обстреляли Запорожскую область.
– Ничего святого! Даже в ночь Воскресения Христова враг совершил массированную атаку, – отмечает руководитель областной военной администрации Юрий Малашко.
Под вражеский удар попали Камышеваха и Запорожье.
В Камышевахе от обстрела пострадала местная церковь. Там, к счастью, не проводили службу.
Разрушениям, кроме церкви, подверглись и здания рядом.
В областном центре враг попал в зеленую зону.
На месте безотлагательно приступили к работе спецслужбы.
Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются.
Источник: Юрий Малашко
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко