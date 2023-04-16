Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ на Пасху обстреляла церковь в Камышевахе и зеленую зону в Запорожье

Вибух

16 апреля российские войска массированно обстреляли Запорожскую область.

– Ничего святого! Даже в ночь Воскресения Христова враг совершил массированную атаку, – отмечает руководитель областной военной администрации Юрий Малашко.

Под вражеский удар попали Камышеваха и Запорожье.

В Камышевахе от обстрела пострадала местная церковь. Там, к счастью, не проводили службу.

Разрушениям, кроме церкви, подверглись и здания рядом.

В областном центре враг попал в зеленую зону.

На месте безотлагательно приступили к работе спецслужбы.

Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются.

Источник: Юрий Малашко

Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта боевых действий на 16.04.2023 – ситуация на фронте
РФ на Пасху обстреляла церковь в Камышевахе и зеленую зону в Запорожье
Украина увидит свет победы — поздравление Зеленского с Пасхой
Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем
Около десяти взрывов среди ночи: зафиксированы обстрелы в районе Снигиревки
Снігурівський район
Оккупанты второй день подряд наносят авиаудары по предприятиям Черниговщины
РФ на Пасху обстреляла церковь в Камышевахе и зеленую зону в Запорожье
В одном из районов Киева прогремел взрыв: пострадали два человека
поліція
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь