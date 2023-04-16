РФ на Великдень обстріляла церкву в Комишувасі та зелену зону в Запоріжжі
16 квітня російські війська масовано обстріляли Запорізьку область.
– Нічого святого! Навіть у ніч Воскресіння Христового ворог здійснив масовану атаку, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Під ворожий удар потрапила Комишуваха та Запоріжжя.
У Комишувасі від обстрілу постраждала місцева церква. Там, на щастя, не було служби.
Руйнувань, крім церкви, зазнали й будівлі поруч.
В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону.
На місці невідкладно розпочали роботу спецслужби.
Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються.
Джерело: Юрій Малашко
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко