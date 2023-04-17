Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Валентина Чорна, редактор ленты

Транзит сохранится: министры Украины и Венгрии обсудили запрет импорта зерна

зерно, пшениця
Фото: Pexels

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил экспорт аграрной продукции с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем.

Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

Сольский во время онлайн-встречи отметил необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемость принятия односторонних решений.

— Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно, — говорится в заявлении министерства.

Напомним, что правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило импорт из Украины зерновых и масличных культур, а также другой сельскохозяйственной продукции. Ограничения продлятся до 30 июня 2023 года.

Читайте также
Еврокомиссия отреагировала на запрет импорта зерна из Украины в Польшу и Венгрию
зерно

Источник: Минагрополитики
Импорт, Зерно, Міністерство агрополітики, Микола Сольський, Венгрия, Украина-Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Еврокомиссия отреагировала на запрет импорта зерна из Украины в Польшу и Венгрию
зерно
В Венгрии запретили импорт зерна из Украины
Зерно
Польша запретила ввоз зерна из Украины: в МИД отреагировали
Зерно
Назвал Украину “финансово несуществующей”: в МИД отреагировали на скандальное заявление Орбана
Транзит сохранится: министры Украины и Венгрии обсудили запрет импорта зерна
Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому бойцу – советник Зеленского
Транзит сохранится: министры Украины и Венгрии обсудили запрет импорта зерна
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь