Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил экспорт аграрной продукции с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем.

Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

Сольский во время онлайн-встречи отметил необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемость принятия односторонних решений.

— Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно, — говорится в заявлении министерства.

Напомним, что правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило импорт из Украины зерновых и масличных культур, а также другой сельскохозяйственной продукции. Ограничения продлятся до 30 июня 2023 года.

Источник : Минагрополитики

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