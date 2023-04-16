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В Венгрии запретили импорт зерна из Украины

Зерно
Фото: Pexels

Венгрия временно запретит импорт из Украины зерновых и масличных культур.

Об этом сообщило правительство Венгрии.

— Правительство стремится представлять интересы венгерских фермеров, поэтому, при отсутствии существенных мер со стороны ЕС, временно запретит импорт зерновых и масличных культур из Украины, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, как это сделала Польша, — заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Указано, что ограничения на импорт в Венгрию продлятся до 30 июня 2023 года.

По словам венгерского министра, этого времени достаточно, чтобы принять “значимые и долговременные меры ЕС для поиска долгосрочного решения, рассмотрения полного беспошлинного режима для украинских товаров и функционирования коридоров солидарности”.

7 апреля министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сообщил о временном прекращении импорта зерна из Украины, будет разрешен только транзит.

Соответствующее решение было принято после того, как в Польше и Румынии аграрии начали протестовать из-за влияния импорта украинского зерна на цены.

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Источник: правительство Венгрии

Импорт, Агро, Зерно, Венгрия, Україна
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