В Венгрии запретили импорт зерна из Украины
Венгрия временно запретит импорт из Украины зерновых и масличных культур.
Об этом сообщило правительство Венгрии.
— Правительство стремится представлять интересы венгерских фермеров, поэтому, при отсутствии существенных мер со стороны ЕС, временно запретит импорт зерновых и масличных культур из Украины, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, как это сделала Польша, — заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.
Указано, что ограничения на импорт в Венгрию продлятся до 30 июня 2023 года.
По словам венгерского министра, этого времени достаточно, чтобы принять “значимые и долговременные меры ЕС для поиска долгосрочного решения, рассмотрения полного беспошлинного режима для украинских товаров и функционирования коридоров солидарности”.
7 апреля министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сообщил о временном прекращении импорта зерна из Украины, будет разрешен только транзит.
Соответствующее решение было принято после того, как в Польше и Румынии аграрии начали протестовать из-за влияния импорта украинского зерна на цены.
Источник: правительство Венгрии
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