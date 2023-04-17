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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Транзит збережеться: міністри України та Угорщини обговорили заборону імпорту зерна

зерно, пшениця
Фото: Pexels

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив експорт аграрної продукції з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

Про це повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.

Сольський під час онлайн-зустрічі наголосив на необхідності продовження переговорів для досягнення домовленостей щодо експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятності ухвалення односторонніх рішень.

– Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно, – йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, що уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив імпорт з України зернових та олійних культур, а також іншої сільськогосподарську продукцію. Обмеження триватимуть до 30 червня 2023 року.

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Джерело: Мінагрополітики
Імпорт, Зерно, Міністерство агрополітики, Микола Сольський, Угорщина, Україна-Угорщина
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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