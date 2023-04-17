Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив експорт аграрної продукції з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

Про це повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.

Сольський під час онлайн-зустрічі наголосив на необхідності продовження переговорів для досягнення домовленостей щодо експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятності ухвалення односторонніх рішень.

– Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно, – йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, що уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив імпорт з України зернових та олійних культур, а також іншої сільськогосподарську продукцію. Обмеження триватимуть до 30 червня 2023 року.

Джерело : Мінагрополітики

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