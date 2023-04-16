Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили вражеский Су-25, ЗРК и две станции РЭБ – Генштаб

Російський літак Су-25

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.

Авиация Сил обороны накануне нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков, а также три – по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, 15 апреля украинские военные сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов,
  • район сосредоточения артиллерии,
  • радиолокационную станцию,
  • две станции радиоэлектронной борьбы,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • склад боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 417-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Погибла женщина: РФ обстреляла храм в центре Донецка во время службы
ВСУ уничтожили вражеский Су-25, ЗРК и две станции РЭБ – Генштаб
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.04.2023
карта бойових дій 2023
Как и зачем путинская партия собирается использовать на выборах оккупантов: анализ ISW
Володимир Путін
Карта боевых действий на 16.04.2023 – ситуация на фронте
ВСУ уничтожили вражеский Су-25, ЗРК и две станции РЭБ – Генштаб
Украина увидит свет победы — поздравление Зеленского с Пасхой
Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь