ВСУ уничтожили вражеский Су-25, ЗРК и две станции РЭБ – Генштаб
Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.
Авиация Сил обороны накануне нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков, а также три – по зенитно-ракетным комплексам.
Кроме того, 15 апреля украинские военные сбили вражеский самолет Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов,
- район сосредоточения артиллерии,
- радиолокационную станцию,
- две станции радиоэлектронной борьбы,
- зенитно-ракетный комплекс,
- склад боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 417-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Минобороны России
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко