ЗСУ знищили ворожий Су-25, ЗРК та дві станції РЕБ – Генштаб
Українські пілоти, ракетники та артилеристи завдали низки влучних ударів по позиціях російських окупантів.
Авіація Сил оборони напередодні завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників, а також три – по зенітно-ракетних комплексах.
Крім того, 15 квітня українські військові збили ворожий літак Су-25.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:
- три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів,
- район зосередження артилерії,
- радіолокаційну станцію,
- дві станції радіоелектронної боротьби,
- зенітно-ракетний комплекс,
- склад боєприпасів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 417-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко