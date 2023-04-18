И цифры фейковые распространяли, и кладбища показывали: Маляр о “вбросах” РФ
17 апреля враг информационно делал акцент на потерях Украины, в том числе в боях за Бахмут и в пригороде, ставя своей целью сформировать недоверие к решениям военного руководства и переложить вину за убитых украинцев.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
– Они и цифры фейковые распространяли, и кладбища наши показывали, и нашими словами о них пересказывали как будто у нас равнодушно относятся к телам погибших. Еще один напрасно созданный российский нарратив. Дело в том, что такие вопиющие факты войны невозможно перебить извращением реальности в соцсетях или СМИ, — отметила она.
Маляр добавила, что факты слишком очевидны, ведь каждая смерть украинского военного или гражданского – это прямое следствие российской агрессии. Кроме того, у врага есть выбор – он может покинуть наши территории, а у Украины выбора нет – мы защищаем свое государство.
Замминистра подчеркнула, что потери врага несоизмеримо выше.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко