Зимне-весеннее наступление РФ провалила и перешла к обороне — Буданов

Зимне-весеннее наступление россиян официально провалилось 31 марта 2023 года, они перешли к обороне.

Об этом в интервью NV заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

— 31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет, — отметил он.

Кроме того, Буданов сообщил, что Россия перешла к стратегической оборонной операции, ее задача — удержать захваченные территории, сорвав украинское наступление по их освобождению.

— Исключением являются два района. Первый — попытка захватить Бахмут. Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они вот почти завоевывают, согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит. Второе — это попытка совершить полуохват Авдеевки с северной стороны, там рядом находится основной фронт Марьинки, в принципе попытка активных действий там. Вот и все. Вся остальная линия стоит в обороне, — сказал он.

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