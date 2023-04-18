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І цифри фейкові поширювали, і кладовища показували: Маляр про “вкиди” РФ

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

17 квітня ворог інформаційно робив акцент на втратах України, у тому числі у боях за Бахмут та в передмісті, ставлячи за мету сформувати недовіру до рішень військового керівництва та перекласти провину за вбитих українців.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

– Вони і цифри фейкові поширювали, і кладовища наші показували, і нашими словами про них переказували як нібито в нас байдуже ставляться до тіл загиблих. Ще один марно створений російський наратив. Річ у тім, що такі кричущі факти війни неможливо перебити перекручуванням реальності у соцмережах чи ЗМІ, – зазначила вона.

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Маляр додала, що факти надто очевидні, адже кожна смерть українського військового або цивільного – це прямий наслідок російської агресії. Крім того, у ворога є вибір – він може забратись з нашої землі, а у України вибору немає – ми захищаємо свою державу.

Заступниця міністра підкреслила, що втрати ворога неспівмірно вищі.

інформаційна війна, Війна в Україні, Ганна Маляр, Російська агресія
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