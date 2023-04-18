І цифри фейкові поширювали, і кладовища показували: Маляр про “вкиди” РФ
17 квітня ворог інформаційно робив акцент на втратах України, у тому числі у боях за Бахмут та в передмісті, ставлячи за мету сформувати недовіру до рішень військового керівництва та перекласти провину за вбитих українців.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
– Вони і цифри фейкові поширювали, і кладовища наші показували, і нашими словами про них переказували як нібито в нас байдуже ставляться до тіл загиблих. Ще один марно створений російський наратив. Річ у тім, що такі кричущі факти війни неможливо перебити перекручуванням реальності у соцмережах чи ЗМІ, – зазначила вона.
Маляр додала, що факти надто очевидні, адже кожна смерть українського військового або цивільного – це прямий наслідок російської агресії. Крім того, у ворога є вибір – він може забратись з нашої землі, а у України вибору немає – ми захищаємо свою державу.
Заступниця міністра підкреслила, що втрати ворога неспівмірно вищі.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко