Нужно быть активными в обеспечении снарядами: Зеленский о подготовке к Рамштайну

В настоящее время идет подготовка к очередной встрече в формате Рамштайн.

Об этом в традиционном обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

– Провел подготовительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя – не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил, что агрессор должен проиграть, и это совместная ответственность Украины с партнерами — “выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы нашу общую победу ускорить”.

Напомним, что в понедельник, 17 апреля, президент Владимир Зеленский снова созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего для обсуждения актуальных во время войны вопросов.

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