Нужно быть активными в обеспечении снарядами: Зеленский о подготовке к Рамштайну
В настоящее время идет подготовка к очередной встрече в формате Рамштайн.
Об этом в традиционном обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
– Провел подготовительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя – не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции, — подчеркнул глава государства.
Кроме того, он отметил, что агрессор должен проиграть, и это совместная ответственность Украины с партнерами — “выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы нашу общую победу ускорить”.
Напомним, что в понедельник, 17 апреля, президент Владимир Зеленский снова созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего для обсуждения актуальных во время войны вопросов.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко