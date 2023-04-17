Потрібно бути активними у забезпеченні снарядами: Зеленський про підготовку до Рамштайну
Наразі йде підготовка до чергової зустрічі у форматі Рамштайн.
Про це у традиційному зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
– Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе – не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції, – наголосив голова держави.
Крім того, він зазначив, що агресор має програти, і це є спільною відповідальністю України з партнерами – “виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити”.
Нагадаємо, що у понеділок, 17 квітня, Зеленський знову скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача для обговорення актуальних під час війни питань.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко