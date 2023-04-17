Потрібно бути активними у забезпеченні снарядами: Зеленський про підготовку до Рамштайну

Наразі йде підготовка до чергової зустрічі у форматі Рамштайн.

Про це у традиційному зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

– Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе – не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції, – наголосив голова держави.

Крім того, він зазначив, що агресор має програти, і це є спільною відповідальністю України з партнерами – “виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити”.

Нагадаємо, що у понеділок, 17 квітня, Зеленський знову скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача для обговорення актуальних під час війни питань.

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