Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Потрібно бути активними у забезпеченні снарядами: Зеленський про підготовку до Рамштайну

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Наразі йде підготовка до чергової зустрічі у форматі Рамштайн.

Про це у традиційному зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

– Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе – не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції, – наголосив голова держави.

Крім того, він зазначив, що агресор має програти, і це є спільною відповідальністю України з партнерами – “виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити”.

Нагадаємо, що у понеділок, 17 квітня, Зеленський знову скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача для обговорення актуальних під час війни питань.

Війна в Україні, Військова техніка, Володимир Зеленський, Рамштайн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Заяв недостатньо: глава Мюнхенської конференції закликав надати Україні потрібну зброю
Крістоф Гойсген
Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх: окупант про “зачистку” мирного населення в Україні
Потрібно бути активними у забезпеченні снарядами: Зеленський про підготовку до Рамштайну
Україні необхідно вже зараз ізолювати Крим від РФ – Волкер
Курт Волкер
Нова “бавовна”: поблизу Маріуполя пролунала серія вибухів
Вибух - дим після вибуху
Скільки в’язнів ПВК Вагнера завербували на війну в Україні за два місяці – статистика
Потрібно бути активними у забезпеченні снарядами: Зеленський про підготовку до Рамштайну
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь