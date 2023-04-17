Наращивание производства боеприпасов и ракет: Зеленский провел заседание Ставки
В понедельник, 17 апреля, президент Владимир Зеленский снова созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего для обсуждения актуальных во время войны вопросов.
Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, темами заседания стали:
- Оперативная ситуация на передовой – участники Ставки заслушали информацию. А командующие оперативно-стратегическими группировками войск Хортица, Таврия, Одесса, Север доложили о боевых действиях на их участках фронта.
- Вероятные действия врага в ближайший период. Об этом докладывали представители разведки.
- Обеспечение украинских войск вооружением и боеприпасами, в частности, собственного производства. Члены Ставки проанализировали выполнение контрактов с украинскими производителями, возможности наращивания собственного производства боеприпасов и всех типов ракет.
- Комплектование новосозданных бригад личным составом и военной техникой. Этот вопрос рассматривался уже на нескольких заседаниях Ставки.
В заседании принимали участие: руководитель ОПУ Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родов войск и оперативных направлений, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Как известно, 13 апреля Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF) на боеприпасы для Украины.
20 марта страны Евросоюза согласовали план, согласно которому должны передать Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко