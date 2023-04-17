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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Наращивание производства боеприпасов и ракет: Зеленский провел заседание Ставки

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В понедельник, 17 апреля, президент Владимир Зеленский снова созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего для обсуждения актуальных во время войны вопросов.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, темами заседания стали:

  • Оперативная ситуация на передовой – участники Ставки заслушали информацию. А командующие оперативно-стратегическими группировками войск Хортица, Таврия, Одесса, Север доложили о боевых действиях на их участках фронта.
  • Вероятные действия врага в ближайший период. Об этом докладывали представители разведки.
  • Обеспечение украинских войск вооружением и боеприпасами, в частности, собственного производства. Члены Ставки проанализировали выполнение контрактов с украинскими производителями, возможности наращивания собственного производства боеприпасов и всех типов ракет.
  • Комплектование новосозданных бригад личным составом и военной техникой. Этот вопрос рассматривался уже на нескольких заседаниях Ставки.

В заседании принимали участие: руководитель ОПУ Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родов войск и оперативных направлений, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как известно, 13 апреля Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF) на боеприпасы для Украины.

20 марта страны Евросоюза согласовали план, согласно которому должны передать Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Російська агресія
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