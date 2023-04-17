Секретарь СНБО прокомментировал возможные даты украинского контрнаступления

Детали будущего контрнаступления воинов ВСУ на фронте знает только Украина, которая принимает все необходимые решения. Очень ограниченный круг лиц будут знать о стратегических шагах и всех обстоятельствах, которые будут в то время.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии украинским журналистам.

— Когда будут происходить военные действия на фронте — наши военные во главе с главнокомандующим принимают окончательное решение и вариант действий. И когда кто-то считает, что он знает дату, направления, гораздо больше, чем узкий круг лиц, которые принимают в этом участие… Сейчас очень много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения, — отметил секретарь СНБО.

Данилов рассказал, что сейчас неизвестно, когда точно состоится контрнаступление воинов ВСУ, но это будет очень обдуманное решение.

— Мы анализируем, систематизируем, докладываем президенту, главнокомандующему. Сегодня никто не может сказать, будет ли контрнаступление завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное и взвешенное, — пояснил он.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.