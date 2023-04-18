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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зимово-весняний наступ РФ провалила та перейшла до оборони – Буданов

Зимово-весняний наступ РФ провалила та перейшла до оборони – Буданов
Фото: Getty Images

Зимово-весняний наступ росіян офіційно провалився 31 березня 2023 року, вони перейшли до оборони.

Про це в інтерв’ю NV заявив голова ГУР Кирило Буданов.

– 31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Знову ж таки, це навіть не п’ята спроба, що провалилася. Наступального потенціалу щодо стратегічної наступальної операції у Росії станом на даний момент немає. І найближчим часом не буде, – зазначив він.

Крім того, Буданов повідомив, що Росія перейшла до стратегічної оборонної операції, її завдання — утримати захоплені території, зірвавши український наступ щодо їхнього звільнення.

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– Винятком є два райони. Перший – спроба захопити Бахмут. Треба також відверто сказати, що Бахмут вони майже завойовують, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Незабаром буде календарний рік. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть. Друге – це спроба здійснити півохоплення Авдіївки з північного боку, там поруч знаходиться основний фронт Мар’їнки, в принципі спроба активних дій там. От і все. Вся решта лінії стоїть в обороні, – сказав він.

Війна в Україні, Кирило Буданов, Російська агресія
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Ольга Чайко
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