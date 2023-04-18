Зимово-весняний наступ РФ провалила та перейшла до оборони – Буданов
Зимово-весняний наступ росіян офіційно провалився 31 березня 2023 року, вони перейшли до оборони.
Про це в інтерв’ю NV заявив голова ГУР Кирило Буданов.
– 31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Знову ж таки, це навіть не п’ята спроба, що провалилася. Наступального потенціалу щодо стратегічної наступальної операції у Росії станом на даний момент немає. І найближчим часом не буде, – зазначив він.
Крім того, Буданов повідомив, що Росія перейшла до стратегічної оборонної операції, її завдання — утримати захоплені території, зірвавши український наступ щодо їхнього звільнення.
– Винятком є два райони. Перший – спроба захопити Бахмут. Треба також відверто сказати, що Бахмут вони майже завойовують, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Незабаром буде календарний рік. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть. Друге – це спроба здійснити півохоплення Авдіївки з північного боку, там поруч знаходиться основний фронт Мар’їнки, в принципі спроба активних дій там. От і все. Вся решта лінії стоїть в обороні, – сказав він.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко