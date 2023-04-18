ВСУ попали в 14 районов сосредоточения оккупантов и поразили вражескую станцию РЭБ
Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне нанесли сокрушительные удары по позициям российских оккупантов.
Так, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 17 апреля авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.
Также был сбит вражеский разведывательный беспилотник типа Мерлин.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов,
- станцию радиоэлектронной борьбы армии РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко