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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ попали в 14 районов сосредоточения оккупантов и поразили вражескую станцию РЭБ

Українська авіація
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне нанесли сокрушительные удары по позициям российских оккупантов.

Так, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 17 апреля авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.

Также был сбит вражеский разведывательный беспилотник типа Мерлин.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов,
  • станцию радиоэлектронной борьбы армии РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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