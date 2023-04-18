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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ поцілили в 14 районів зосередження окупантів та уразили ворожу станцію РЕБ

Українська авіація
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські пілоти, ракетники та артилеристи напередодні завдали нищівних ударів по позиціях російських окупантів.

Так, за даними Генерального штабу Збройних сил України, 17 квітня авіація Сил оборони впродовж доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки.

Також було збито ворожий розвідувальний безпілотник типу Мерлін.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

  • два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів,
  • станцію радіоелектронної боротьби армії РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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