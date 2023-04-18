Война в Украине

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Юля Захарченко, редактор ленты

Подготовка к контрнаступлению ВСУ и пожар в Тюмени: 419-й день войны (онлайн)

Ключевые события
00:07
Стало известно, сколько ракет Украина получила к первым РСЗО HIMARS
00:05
В Тюмени вспыхнул масштабный пожар: причины пока неизвестны
Подготовка к контрнаступлению ВСУ и пожар в Тюмени: 419-й день войны (онлайн)
18 апреля, 0:09

Заместитель главы МО объяснила, зачем РФ создает информационные вбросы

Враг информационно делал акцент на потерях Украины, в том числе, в боях за Бахмут и в пригороде, ставя своей целью сформировать недоверие к решениям военного руководства и переложить вину за убитых украинцев.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Они и цифры фейковые распространяли, и кладбища наши показывали, и нашими словами о них пересказывали как будто у нас равнодушно относятся к телам погибших. Еще один напрасно созданный российский нарратив. Дело в том, что такие вопиющие факты войны невозможно перебить извращением реальности в соцсетях или СМИ, — отметила она.

18 апреля, 0:07

Стало известно, сколько ракет Украина получила к первым РСЗО HIMARS

Страны-союзники предоставили 24 ракеты к первым двум реактивным артиллерийским системам HIMARS, которые Украина использовала для уничтожения российских складов с боеприпасами и других важных объектов армии РФ.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в документальном фильме Рамштайн: музыка победы телеканала ICTV.

— Первые две установки HIMARS — к ним мы получили 24 ракеты всего. Это было сознательно, чтобы посмотреть, насколько мы толково способны применять, выбирать правильные цели, — рассказал глава Минобороны Украины.

18 апреля, 0:05

В Тюмени вспыхнул масштабный пожар: причины пока неизвестны

В российской Тюмени произошел масштабный пожар – небо озарило зарево красного пламени.

Об этом пишут в СМИ и публикуют фото и видео. На кадрах говорят, что горит трава. Официальной информации о причинах и последствиях пожара пока нет.

Война в Украине
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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