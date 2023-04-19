Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

23 сбитых беспилотника в сутки: потери РФ на 19 апреля

23 сбитых беспилотника в сутки: потери РФ на 19 апреля

Украинские военные за сутки уничтожили ориентировочно 620 российских оккупантов и 64 единицы техники.

Вооруженные силы Украины сожгли четыре вражеских танка, 12 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также девять артиллерийских систем.

Кроме того, украинские защитники приземлили 23 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери личного состава армии РФ на 420-е сутки полномасштабной войны достигли уже около 183 750.

Потери РФ на 19 апреля 2023

  • личного состава – около 183 750 (+620),
  • танков ‒ 3 665 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 110 (+12),
  • артиллерийских систем – 2 819 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 538,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 285,
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 293,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 376 (+23),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 692 (+16),
  • специальной техники – 330.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Война в Украине, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Володимир Путін
Россия пытается отрезать доступ ВСУ к интернету через Starlink — WP
Українські військові
Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы
Вибух
Карта боевых действий на 19.04.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Оккупанты минируют акватории рек Конка и Днепр в Херсонской области – Генштаб ВСУ
Міна
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь