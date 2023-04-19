Украинские военные за сутки уничтожили ориентировочно 620 российских оккупантов и 64 единицы техники.

Вооруженные силы Украины сожгли четыре вражеских танка, 12 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также девять артиллерийских систем.

Кроме того, украинские защитники приземлили 23 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери личного состава армии РФ на 420-е сутки полномасштабной войны достигли уже около 183 750.

Потери РФ на 19 апреля 2023

личного состава – около 183 750 (+620),

танков ‒ 3 665 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 7 110 (+12),

артиллерийских систем – 2 819 (+9),

реактивных систем залпового огня – 538,

средств противовоздушной обороны ‒ 285,

самолетов – 308,

вертолетов – 293,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 376 (+23),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 692 (+16),

специальной техники – 330.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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