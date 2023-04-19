Татьяна Забожко, редактор ленты
23 сбитых беспилотника в сутки: потери РФ на 19 апреля
Украинские военные за сутки уничтожили ориентировочно 620 российских оккупантов и 64 единицы техники.
Вооруженные силы Украины сожгли четыре вражеских танка, 12 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также девять артиллерийских систем.
Кроме того, украинские защитники приземлили 23 беспилотника оперативно-тактического уровня.
Потери личного состава армии РФ на 420-е сутки полномасштабной войны достигли уже около 183 750.
Потери РФ на 19 апреля 2023
- личного состава – около 183 750 (+620),
- танков ‒ 3 665 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 7 110 (+12),
- артиллерийских систем – 2 819 (+9),
- реактивных систем залпового огня – 538,
- средств противовоздушной обороны ‒ 285,
- самолетов – 308,
- вертолетов – 293,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 376 (+23),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 692 (+16),
- специальной техники – 330.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сухопутные войска ВСУ
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