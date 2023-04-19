Тетяна Забожко, редакторка стрічки
23 збиті безпілотники за добу: втрати РФ на 19 квітня 2023
Українські військові за добу знищили орієнтовно 620 російських окупантів та 64 одиниці техніки.
Збройні сили України спалили чотири ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також дев’ять артилерійських систем.
Крім того, українські захисники приземлили 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Втрати особового складу армії РФ на 420-ту добу повномасштабної війни сягнули вже близько 183 750.
Втрати РФ на 19 квітня 2023
- особового складу ‒ близько 183 750 (+620),
- танків ‒ 3 665 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12),
- артилерійських систем – 2 819 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 538,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 285,
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 293,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 376 (+23),
- крилатих ракет ‒ 911,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16),
- спеціальної техніки – 330.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
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