Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

23 збиті безпілотники за добу: втрати РФ на 19 квітня 2023

23 збиті безпілотники за добу: втрати РФ на 19 квітня 2023

Українські військові за добу знищили орієнтовно 620 російських окупантів та 64 одиниці техніки.

Збройні сили України спалили чотири ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також дев’ять артилерійських систем.

Крім того, українські захисники приземлили 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати особового складу армії РФ на 420-ту добу повномасштабної війни сягнули вже близько 183 750.

Втрати РФ на 19 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 183 750 (+620),
  • танків ‒ 3 665 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12),
  • артилерійських систем – 2 819 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 538,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 285,
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 293,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 376 (+23),
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16),
  • спеціальної техніки – 330.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Війна в Україні, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Повітряна тривога на оголошена: у Херсоні чутно вибухи
Вибух
Карта бойових дій на 19.04.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Окупанти мінують акваторії річок Конка та Дніпро на Херсонщині – Генштаб ЗСУ
Міна
Атака дронів Запоріжжя та Дніпра і перший ЗРК Patriot в Україні: 420-й день війни (онлайн)
23 збиті безпілотники за добу: втрати РФ на 19 квітня 2023
В Одесі можуть закрити всі пляжі в курортному сезоні 2023 року
23 збиті безпілотники за добу: втрати РФ на 19 квітня 2023
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь