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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На войне погиб бывший нардеп Олег Барна

Олег Барна
Фото: УНИАН

На войне погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Ему было 55 лет.

Информацию Фактам ICTV подтвердил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.

Предварительно Барна погиб вчера, 17 апреля. Сегодня, 18 апреля, экс-нардепу должно было исполниться 56 лет.

Последнее сообщение на странице Олега Барны в социальной сети Facebook было сделано 13 апреля. Пока других подтверждений его гибели нет, как и информации об обстоятельствах и месте гибели политического деятеля.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления показал также видео в социальной сети Facebook, как Олег Барна стреляет.

Нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко написала, что несколько недель назад Олег Барна воевал под Угледаром. Она сообщила, что политик погиб на Донбассе, где служил в пехоте.

Обновлено 19.04 в 12:00 В 68-й бригаде подтвердили гибель старшего сержанта Олега Барны.

— Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят. За каждую жизнь наших бойцов будет месть в десятикратном размере, — говорится в сообщении.

 

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Допис, поширений 68 оєбр (@68brigade)

Что известно об Олеге Барне?

Олег Барна родился в селе Нагирянка Тернопольской области. Он окончил Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка.

Барна был народным депутатом восьмого созыва от Блока Петра Порошенко.

На фронт экс-нардеп отправился с первого дня полномасштабного вторжения.

В Верховной Раде Барна запомнился несколькими инцидентами. В частности, в январе 2015 года он с трибуны парламента заявил, что Путин — *уйло. В ответ из зала было слышно “ла-ла-ла-ла-ла”.

А в конце того же года произошел довольно известный инцидент с участием политика и тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка в Раде. Нардеп подошел к премьеру с букетом цветов и предложил Яценюку покинуть трибуну. После отказа он пытался буквально вынести Яценюка из зала. После этого между некоторыми нардепами завязалась драка.

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