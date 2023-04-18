Около 40% из них погибли: названо количество пропавших без вести украинских военных

Пропавшими без вести считаются более 7 тыс. украинских военнослужащих, по состоянию на апрель 2023 года. Украина рассчитывает, что эти люди находятся в плену и живые.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

— Количество такое действительно есть — чуть больше 7 тыс. человек. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные, — отметил он.

Котенко считает, что около 60-65% из указанных 7 тыс. пропавших без вести военнослужащих находятся в плену, а остальные, вероятно, могли погибнуть.

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