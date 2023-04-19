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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На війні загинув колишній нардеп Олег Барна

Олег Барна
Фото: УНІАН

На війні загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Йому було 55 років.

Інформацію Фактам ICTV підтвердив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Попередньо Барна загинув вчора, 17 квітня. Сьогодні, 18 квітня, екснардепу мало виповнитися 56 років.

Останній допис на сторінці Олега Барни у соціальній мережі Facebook було зроблено 13 квітня. Поки інших підтверджень його загибелі немає, як і інформації про обставини та місце загибелі політичного діяча.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку показав також відео у соціальній мережі Facebook, як Олег Барна стріляє.

Нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко написала, що кілька тижнів тому Олег Барна воював під Вугледаром. Вона повідомила, що політик загинув на Донбасі, де служив у піхоті.

Оновлено 19.04 о 12:00 У 68-й бригаді підтвердили загибель старшого сержанта Олега Барни.

– Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців. За кожне життя наших бійців буде помста у десятикратному розмірі, – йдеться у повідомленні.

 

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Допис, поширений 68 оєбр (@68brigade)

Що відомо про Олега Барну?

Олег Барна народився у селі Нагірянка на Тернопільщині. Він закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

На фронт екснардеп вирушив із першого дня повномасштабного вторгнення.

Барна був народним депутатом восьмого скликання від Блоку Петра Порошенка.

У Верховній Раді Барна запам’ятався кількома інцидентами. Зокрема, у січні 2015 року він з трибуни парламенту заявив, що Путін – *уйло. У відповідь із зали було чутно “ла-ла-ла-ла”.

А наприкінці того ж року відбувся досить відомий інцидент за участю політика та тодішнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка у Раді. Нардеп підійшов до прем’єра з букетом квітів та запропонував Яценюку залишити трибуну. Після відмови він намагався буквально винести Яценюка із зали. Після цього між деякими нардепами зав’язалася бійка.

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