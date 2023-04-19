Ракетный голод дает о себе знать: Игнат объяснил, почему давно не было массированных атак

С сентября прошлого года и до конца зимы РФ использовала для массированных ударов по критической инфраструктуре Украины практически весь стратегический запас, поэтому сейчас испытывает острый ракетный голод, как и в отношении другого вооружения.

В эфире телемарафона Єдині новини спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему больше месяца не было массированных ракетных ударов со стороны страны-агрессора.

— Ракеты, которые они использовали для ударов по нашей инфраструктуре, весь стратегический запас практически был использован, потому что, напомню, около 750 именно крылатых ракет было только уничтожено плюс те, что попали, и имеем более 850 ракет, которые РФ применила по критической инфраструктуре с осени — 11 сентября 2022 года — до конца зимы, — уточнил он.

По его словам, оккупанты, не достигнув цели, перешли на более дешевый вариант — это управляемые авиабомбы.

Игнат также предполагает, что РФ начнет через месяц-два восстанавливать старые советские ракеты Х-50.

— Такое положение дел у врага на сегодня. Будут доставать все имеющееся у них вооружение. Не только боеприпасный и снарядный голод, но и ракетный голод также будет давать о себе знать, — подытожил военный.

Фото: Facebook Юрия Игната

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.