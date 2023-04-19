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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ракетний голод дається взнаки: Ігнат пояснив, чому давно не було масованих атак

Юрій Ігнат

З вересня минулого року і до кінця зими РФ використала для масованих ударів по критичній інфраструктурі Україні практично весь стратегічний запас, тому наразі відчуває гострий ракетний голод, як і щодо іншого озброєння.

В ефірі телемарафону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому більше місяця не було масованих ракетних ударів з боку країни-агресора.

– Ракети, які вони використали для ударів по нашій інфраструктурі, весь стратегічний запас практично був використаний, тому що, нагадаю, близько 750 саме крилатих ракет було тільки знищено плюс ті, що влучили, і маємо понад 850 ракет, які РФ застосувала по критичній інфраструктурі з осені – 11 вересня 2022 року – до кінця зими, – уточнив він.

За його словами, окупанти, не досягши мети, перейшли на більш дешевий варіант – це керовані авіабомби.

Ігнат також припускає, що РФ почне за місяць-два відновлювати старі радянські ракети Х-50.

– Такий стан справ у ворога на сьогодні. Будуть діставати все наявне у них озброєння. Не тільки боєприпасний і снарядний голод, а й ракетний голод також даватиметься взнаки, – підсумував військовий.

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Ракетний голод дається взнаки: Ігнат пояснив, чому давно не було масованих атак

Фото: Facebook Юрія Ігната

Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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