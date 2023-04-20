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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Дніпрі лунають вибухи: оголошено повітряну тривогу

вибух
Фото: Pixabay

У Дніпрі було чутно звуки вибухів.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у місті працює ППО.

Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, що 18 березня у Дніпропетровській області прогриміла серія потужних вибухів  – російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками.

А уночі 19 квітня російські війська атакували Одеську область 12 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Дніпро
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