Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Дніпрі лунають вибухи: оголошено повітряну тривогу
У Дніпрі було чутно звуки вибухів.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у місті працює ППО.
Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.
Нагадаємо, що 18 березня у Дніпропетровській області прогриміла серія потужних вибухів – російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками.
А уночі 19 квітня російські війська атакували Одеську область 12 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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