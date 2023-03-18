Март, 18 в 9:59

В Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов — российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками.

Обновлено 18 марта. Три вражеских дрона военные из воздушного командования Восток сбили.

Повреждены шесть дачных домов рядом. Еще четыре — разрушены до основания. Люди не пострадали.

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Обновлено в 23:42. В Новомосковске Днепропетровской области два ударных дрона-камикадзе ударили по объекту критической инфраструктуры. Там сильные разрушения, произошел пожар. Спасатели до сих пор укрощают огонь.

Обновлено в 23:08. РФ ударила ударными дронами-камикадзе, вероятно, Shahed-131/136 с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области, сообщает Воздушное командование Восток.

— Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ВК Восток в Днепровском районе, — говорится в сообщении.

Обновлено в 22:16. Мэр Новомосковска Днепропетровской области сообщил, что на территории города прогремели взрывы.

— Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте снимки. Чрезвычайники работают над устранением последствий атак, — отметил Сергей Резник.

Обновлено в 21:44. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны.

По данным местных Telegram-каналов, в Днепропетровской области заметили вражеские ударные дроны-камикадзе.

Стоит отметить, что сейчас раздается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Киевской, части Кировоградской областей и Крыму.